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Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение
Норильск, ТЭЦ-3, фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеславу Старостину предъявлено обвинение после инцидента с утечкой дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что обвинение предъявлено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

В рамках уголовного дела допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы, работники администрации Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора.

Следователи изъяли аудиозаписи переговоров и донесения для проверки своевременности информирования об утечке дизельного топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.

Следствие устанавливает других лиц, которые причастны к самой аварии и масштабным экологическим последствиям.

Утром в понедельник стало известно, что спасатели собрали из водоемов почти 2,8 тысячи кубометров водонефтяной смеси, разлившейся в результате повреждения одного из резервуров на ТЭЦ-3 в Норильске.

Замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин сообщил, что в день аварии на ТЭЦ-3 вся информация об утечке была передана властям в Красноярск. Таким образом, местные власти были в курсе произошедшего.

НС

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