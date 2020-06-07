Как скрывали утечку топлива в Норильске

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7 июня 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин сообщил, что в день аварии на ТЭЦ-3 вся информация об утечке была передана властям в Красноярск. Таким образом, местные власти были в курсе произошедшего.

Сотрудники местного Росприроднадзора 29 мая должны были провести проверку в месте недалеко от ТЭЦ-3. И уже тогда сотрудники Росприроднадзора узнали об утечке из резервуара. По словам Рябинина, его и начальника отдела, выехавших к ТЭЦ-3 дважды не пустили на место происшествия, поясняя, что это частная территория. Тогда они решили сделать фото ручья, в который уже попала солярка. Люди с пистолетами Макарова и представившиеся "охраной Заполярного филиала, завода вернее - Надеждинского металлургического завода", начали их оттуда гнать. Поскольку фото были сделаны, сотрудники Росприроднадзора на конфликт не пошли.

Василий Рябинин считает, что масштабы ЧС до сих пор неизвестны, поскольку пробы взяты не везде.

Сотрудник Росприроднадзора подозревает, что после его рассказа он будет уволен.

СК возбудил дело по статье "халатность" из-за задержки информирования о розливе нефтепродуктов в Норильске. ЧП произошло 29 мая. Оперативным службам сообщили только через два дня.