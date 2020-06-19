Почему после долгого сна люди чувствуют себя невыспавшимися

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19 июня 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сон. Фото: pixabay.com

Сомнолог София Черкасова рассказала, почему некоторые люди после долгого сна ощущают себя уставшими и разбитыми. Эксперт объяснила, что причина кроется в нарушении циклов сна.

«Природа нам подсказывает, что нужно спать столько, сколько потребуется. Нарушается выработка нужных гормонов. Человек просыпается в неправильной стадии. Чем дольше он спит, тем больше у него поверхностного сна», - сказала Черкасова.

Она сравнила переизбыток сна с перееданием. По словам эксперта, установленная норма в 7-8 часов подходит не всем. Некоторым людям для восстановления сил требуется менее шести часов, а кому-то мало и девяти.