Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Атаман считает, что настоящий казак не мог участвовать в захвате монастыря

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Атаман считает, что настоящий казак не мог участвовать в захвате монастыря
атаман Долуда, фото: newkuban.ru

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда прокомментировал сообщения о том, что казаки взяли под охрану Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.

Реестровых казаков Оренбургского войскового общества там не было и быть не могло, отметил атаман. По его словам, казаки люди православные, они не могли участвовать в захвате монастыря. "Мы всегда идем рядом с Русской православной церковью, защищая веру и при этом не вторгаясь во взаимоотношения представителей церкви", – заявил Николай Долуда.

На схиигумена Сергия заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Звезда "Уральских пельменей", актер и шоумен Дмитрий Соколов, который называет отца Сергия своим духовником, высказал свою точку зрения на то, что происходит сейчас в Свято-Троицком женском монастыре.

Поклонская отреагировала на сообщение о захвате Среднеуральского монастыря .

НС

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью