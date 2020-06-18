Атаман считает, что настоящий казак не мог участвовать в захвате монастыря

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18 июня 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

атаман Долуда, фото: newkuban.ru

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда прокомментировал сообщения о том, что казаки взяли под охрану Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.

Реестровых казаков Оренбургского войскового общества там не было и быть не могло, отметил атаман. По его словам, казаки люди православные, они не могли участвовать в захвате монастыря. "Мы всегда идем рядом с Русской православной церковью, защищая веру и при этом не вторгаясь во взаимоотношения представителей церкви", – заявил Николай Долуда.

На схиигумена Сергия заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Звезда "Уральских пельменей", актер и шоумен Дмитрий Соколов, который называет отца Сергия своим духовником, высказал свою точку зрения на то, что происходит сейчас в Свято-Троицком женском монастыре.

Поклонская отреагировала на сообщение о захвате Среднеуральского монастыря .