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Поклонская отреагировала на сообщение о захвате Среднеуральского монастыря
17 июня 2020, 19:40
[ «Аргументы Недели» ]
Источник: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала захват Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием (Романовым) с помощью казаков. По ее словам, священнослужителя она знает лично.
«Я не знаю, что на самом деле происходит там. Сергия знаю, ничего плохого про него говорить не буду. Духовником мне он не является», - высказала она.
Поклонская отметила, что проповеди, которые вызвали общественный резонанс, она не слышала.
Напомним, что схиигумена Сергия отстранили от службы за отрицание существования новой коронавирусной инфекции и призыв выходить на улицы, «не боясь полиции и Росгвардии».
Кроме того, в захваченном казаками монастыре были замечены известный юморист и олимпийский чемпион.
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БА