В захваченном казаками монастыре обнаружен известный юморист и олимпийский чемпион

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17 июня 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: Среднеуральский женский монастырь, wikipedia.org

В Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым) с помощью казаков обнаружен участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк.

«На службе в Свято-Троицком храме присутствуют юморист из шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк», - сообщает корреспондент URA.RU, находясь на месте событий.

Известно, что в начале июня Павел Дацюк выступил в поддержку отца Сергия, отметив, что схиигумен уже более десяти лет является его духовником: «Он видит меня насквозь … С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой».

Кроме того, в материале говорится, что в 14.08 (по местному времени) машина, принадлежащая правительству Свердловской области, выехала за ворота обители.

Напомним, что схиигумена Сергия отстранили от службы за отрицание существования новой коронавирусной инфекции. После суда он проклял патриарха Кирилла и захватил монастырь. Сейчас на территорию обители не может попасть ни руководство церкви, ни журналисты.

Церковные власти считают, что захвативший монастырь священнослужитель и его последователи могут устроить самосожжение на глазах у детей.