Дмитрий Соколов оценил ситуацию вокруг обители на Урале

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Дмитрий Соколов, фото: инстаграм Соколова

Звезда "Уральских пельменей", актер и шоумен Дмитрий Соколов, который называет отца Сергия своим духовником, высказал свою точку зрения на то, что происходит сейчас в Свято-Троицком женском монастыре.

"В монастыре все нормально. Хотели снять духовника моего, отца Сергия … в монастыре, который он устроил. Но он сказал, что "я не выйду от своих детей", их там более 500 человек. Так и остался там, в монастыре, вот и все... Люди радуются, что отец с ними, что все вместе", – отметил Дмитрий Соколов.

Схиигумена Сергия отстранили от службы за отрицание эпидемии коронавируса. После суда он проклял патриарха Кирилла и захватил Среднеуральский женский монастырь.

Ранее сообщалось, что в монастыре были обнаружены участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк.