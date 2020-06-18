Путин присудил госпремию по науке разработчикам вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19

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18 июня 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория по созданию вакцины, фото: facebook.com/BIOCAD

Владимир Путин сегодня, 18 июня, подписал Указ о присуждении Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2019 года. Госпремию за разработку лекарства для иммунотерапии рака и вакцины от коронавирусной инфекции присудили ученым и сотрудникам ЗАО «Биокад», сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.

За выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности премию также присудили главврачу Филатовской больницы, - передает РИА Новости. Указы опубликованы на сайте Кремля.

Госпремия присуждена Дмитрию Морозову, гендиректору ЗАО «БИОКАД»; Андрею Улитину, исполняющему обязанности научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН – обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук»; Черновской Татьяне, кандидату биологических наук, директору департамента биохимии ЗАО «БИОКАД», – за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России 17 июня начали испытания на людях вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В госпитале имени Бурденко специалисты ввели опытную вакцину двум группам добровольцев.