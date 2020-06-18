Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин присудил госпремию по науке разработчикам вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Путин присудил госпремию по науке разработчикам вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19
лаборатория по созданию вакцины, фото: facebook.com/BIOCAD

Владимир Путин сегодня, 18 июня, подписал Указ о присуждении Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2019 года. Госпремию за разработку лекарства для иммунотерапии рака и вакцины от коронавирусной инфекции присудили ученым и сотрудникам ЗАО «Биокад», сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.

За выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности премию также присудили главврачу Филатовской больницы, - передает РИА Новости. Указы опубликованы на сайте Кремля.

Госпремия присуждена Дмитрию Морозову, гендиректору ЗАО «БИОКАД»; Андрею Улитину, исполняющему обязанности научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН – обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук»; Черновской Татьяне, кандидату биологических наук, директору департамента биохимии ЗАО «БИОКАД», – за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Минобороны РФ и  Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России  17 июня начали испытания на людях вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В госпитале имени Бурденко специалисты ввели опытную вакцину двум группам добровольцев.

ИЧ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью