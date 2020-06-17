Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Минобороны и центр имени Гамалеи начинают испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минобороны и центр имени Гамалеи начинают испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
pexels.com

Минобороны РФ и  Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России сегодня, 17 июня, начинают испытания на людях вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как рассказал представители Минобороны, в ближайшее время прививки поставят первой группе добровольцев, которые находились в двухнедельной изоляции. Основная цель испытаний вакцинации от коронавируса - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее в эфире Первого канала рассказывал, что клинические испытания вакцины будут проходить примерно полтора месяца.

Вакцинация будет проходить в два этапа - в нулевой день и на 21-й. Испытуемые будут находиться в течение 28 дней в стационаре, под наблюдением врачей. Гинцбург сообщил, что после завершения испытаний всю информацию передадут в Минздрав, эксперты оценят данные, и тогда можно рассчитывать, что начнут вакцинировать население.

16 июня о начале клинических испытаний вакцины сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Учеными  центра им. Н. Ф. Гамалеи также разработана  уникальная система, которая позволяет обнаружить у человека иммунитет к коронавирусу, а также определить, на какой стадии заболевания находится пациент. Кроме того, с помощью новых тестов можно отбирать потенциальных доноров плазмы для лечения инфицированных.

ИЧ

В мире

Пушилин пригрозил Киеву продолжить уничтожать позиции ВСУ в ответ на удары по ДНР

Пушилин пригрозил Киеву продолжить уничтожать позиции ВСУ в ответ на удары по ДНР

Денис Пушилин пригрозил Киеву продолжением уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в ответ на удары по ДНР. С соответствующим заявлением глава республики выступил в ходе прямой линии с ее жителями.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью