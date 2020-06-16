В Минздраве сообщили дату начала клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России

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16 июня 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал 17 июня датой начала клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, созданной в центре имени Гамалеи.

По его словам, центр имени Гамалеи уже получил от Минздрава разрешение на проведение испытаний, этический комитет согласовал. "С завтрашнего дня должны приступить", — сказал 16 июня о в эфире программы "Док-ток" на Первом канале министр.

Мурашко объяснил, почему снятие в России всех ограничений, введенных в стране с целью максимально снизить распространение инфекции возможно только в начале 2021 года. Отвечая на вопрос, "когда же полная свобода", когда настанет жизнь без масок", глава Минздрава сказал, что успокоиться из-за ситуации с коронавирусом можно будет не раньше февраля 2021 года "с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться".

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что в сентябре институт Гамалеи начнет промышленное производство вакцины против коронавируса, а в августе препарат получит регистрационное досье и регистрацию.