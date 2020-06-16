Глава Минздрава РФ о сроке снятия всех ограничений по коронавирусу: «Думаю, это февраль»

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16 июня 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

М. Мурашко, фото: roszdravnadzor.ru, globallookpress.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, почему снятие в России всех ограничений, введенных в регионах с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции возможно к февралю 2021 года.

По словам главы Минздрава, должна быть создана фармацевтически управляемая ситуация, должны быть профилактические лекарства, вакцина. "Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять ситуацией", - сказал Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Глава Минздрава также назвал важным условием "наличие популяционного иммунитета, что гарантирует прерывание цепочки, это 35-50-60%" будет переболевших, - передает "Интерфакс".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице до середины июля новых мер послабления ограничений не будет.