Собянин сообщил, что раньше середины июля оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не снимут

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16 июня 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города уверенно сказал, что раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимут.

Во вторник, 16 июня, в столице начался второй этап возобновления работы городских объектов и организаций - сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

В следующий этап снятия ограничений 23 июня планируется открытие стационарных ресторанов и кафе, возобновление работы фитнес-индустрии и работы городской инфраструктуры.

Работа театров и кинотеатров, а также массовые мероприятия пока остаются под запретом, - передает РИА Новости.