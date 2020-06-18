Минобороны РФ: Первым добровольцам успешно ввели вакцину от COVID-19

В четверг 18 июня, в госпитале имени Бурденко специалисты ввели опытную вакцину против новой коронавирусной инфекции первым добровольцам в составе восемнадцати человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«… проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй», - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что все испытуемые находились на двухнедельной изоляции до начала вакцинации.
Кроме того, испытания прошли в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений, уточнили они.
Ранее сообщалось, что врачи будут полгода следить за участниками испытаний вакцины против коронавируса.