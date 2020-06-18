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Минобороны РФ: Первым добровольцам успешно ввели вакцину от COVID-19

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минобороны РФ: Первым добровольцам успешно ввели вакцину от COVID-19
фото: шприц, pixels.com

В четверг 18 июня, в госпитале имени Бурденко специалисты ввели опытную вакцину против новой коронавирусной инфекции первым добровольцам в составе восемнадцати человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«… проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй», - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что все испытуемые находились на двухнедельной изоляции до начала вакцинации.

Кроме того, испытания прошли в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений, уточнили они.

Ранее сообщалось, что врачи будут полгода следить за участниками испытаний вакцины против коронавируса. 

БА

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