Врачи будут полгода следить за участниками испытаний вакцины против COVID-19

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17 июня 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Вакцина. Фото: pixabay.com

Первые из добровольцев будут вакцинированы 18-19 июня. После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней.

У участника исследования берут анализы, проверяют на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирус.

«Только после проверки на соответствие критериям добровольцам вводится вакцина», – говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Врачи будут контролировать состояние здоровья, отсутствие нежелательных реакций. Кроме этого, врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара.