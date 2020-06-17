Врачи будут полгода следить за участниками испытаний вакцины против COVID-19

Первые из добровольцев будут вакцинированы 18-19 июня. После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней.
У участника исследования берут анализы, проверяют на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирус.
«Только после проверки на соответствие критериям добровольцам вводится вакцина», – говорится в сообщении на сайте Минздрава.
Врачи будут контролировать состояние здоровья, отсутствие нежелательных реакций. Кроме этого, врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара.