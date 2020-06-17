В Минздраве сообщили, где будут испытывать вакцину от коронавируса

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17 июня 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В российском Минздраве объяснили, каким образом будут проводиться испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что исследования пройдут в Москве.

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной - будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что препарат в виде порошка, из которого можно сделать раствор для внутримышечных инъекций, будет испытываться в Сеченовском университете. Каждый вид вакцины для начала протестируют на группе из 38 добровольцев.