Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Минздраве сообщили, где будут испытывать вакцину от коронавируса

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве сообщили, где будут испытывать вакцину от коронавируса
Лаборатория. Фото: pixabay.com

В российском Минздраве объяснили, каким образом будут проводиться испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что исследования пройдут в Москве.

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной - будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что препарат в виде порошка, из которого можно сделать раствор для внутримышечных инъекций, будет испытываться в Сеченовском университете. Каждый вид вакцины для начала протестируют на группе из 38 добровольцев.

АБ

В мире

Пушилин пригрозил Киеву продолжить уничтожать позиции ВСУ в ответ на удары по ДНР

Пушилин пригрозил Киеву продолжить уничтожать позиции ВСУ в ответ на удары по ДНР

Денис Пушилин пригрозил Киеву продолжением уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в ответ на удары по ДНР. С соответствующим заявлением глава республики выступил в ходе прямой линии с ее жителями.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью