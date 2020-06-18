Коронавирус 18 июня: какие симптомы COVID-19 у детей и когда откроют кинотеатры

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18 июня 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 18 июня в мире коронавирус обнаружен у 8 439 215 человек. Погибли 453 175 зараженных, вылечились 4 417 546. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





Врачи назвали четыре основных симптома коронавируса у детей. Это лихорадка, кашель, диарея и рвота. Проблемы с легкими проявляются на более поздних стадиях заболевания, отметили специалисты. Педиатры также осмотрели 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет. 18% пациентов болели в легкой форме, 82% – в умеренной.





Это лихорадка, кашель, диарея и рвота. Проблемы с легкими проявляются на более поздних стадиях заболевания, отметили специалисты. Педиатры также осмотрели 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет. 18% пациентов болели в легкой форме, 82% – в умеренной. Больше половины россиян являются бессимптомными носителями коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, их количество составляет до 60% в разные дни. «И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», – пояснила Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».





Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, их количество составляет до 60% в разные дни. «И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», – пояснила Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1». Исследователи назвали фактор, который снижает эффективность масок от COVID -19. По словам экспертов, чем чаще человек кашляет, тем больше изделие пропускает через себя потенциально опасной для человека мокроты.





По словам экспертов, чем чаще человек кашляет, тем больше изделие пропускает через себя потенциально опасной для человека мокроты. Минтранс рекомендовал пересекающим границу носить маски. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Согласно документу, сотрудники государственных контрольных органов, а также выезжающие из России или въезжающие в неё граждане должны носить средства индивидуальной защиты.





Об этом сообщает пресс-служба министерства. Согласно документу, сотрудники государственных контрольных органов, а также выезжающие из России или въезжающие в неё граждане должны носить средства индивидуальной защиты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские дети, вероятно, вернутся в школы 1 сентября. В интервью на канале «Россия 1» руководитель ведомства отметила, что ситуация с коронавирусом является управляемой. Сейчас подготовлены специальные рекомендации по организации учебного процесса в учебных заведениях.





В интервью на канале «Россия 1» руководитель ведомства отметила, что ситуация с коронавирусом является управляемой. Сейчас подготовлены специальные рекомендации по организации учебного процесса в учебных заведениях. В Минкультуры рассказали, когда определят дату открытия кинотеатров. Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что точную дату возобновления работы кинотеатров можно будет определить лишь после консультаций с региональными властями, однако Минкультуры ориентируется на середину июля.





