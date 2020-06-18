Коронавирус 18 июня: какие симптомы COVID-19 у детей и когда откроют кинотеатры

К утру 18 июня в мире коронавирус обнаружен у 8 439 215 человек. Погибли 453 175 зараженных, вылечились 4 417 546. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.
- Врачи назвали четыре основных симптома коронавируса у детей. Это лихорадка, кашель, диарея и рвота. Проблемы с легкими проявляются на более поздних стадиях заболевания, отметили специалисты. Педиатры также осмотрели 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет. 18% пациентов болели в легкой форме, 82% – в умеренной.
- Больше половины россиян являются бессимптомными носителями коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, их количество составляет до 60% в разные дни. «И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», – пояснила Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».
- Исследователи назвали фактор, который снижает эффективность масок от COVID-19. По словам экспертов, чем чаще человек кашляет, тем больше изделие пропускает через себя потенциально опасной для человека мокроты.
- Минтранс рекомендовал пересекающим границу носить маски. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Согласно документу, сотрудники государственных контрольных органов, а также выезжающие из России или въезжающие в неё граждане должны носить средства индивидуальной защиты.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские дети, вероятно, вернутся в школы 1 сентября. В интервью на канале «Россия 1» руководитель ведомства отметила, что ситуация с коронавирусом является управляемой. Сейчас подготовлены специальные рекомендации по организации учебного процесса в учебных заведениях.
- В Минкультуры рассказали, когда определят дату открытия кинотеатров. Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что точную дату возобновления работы кинотеатров можно будет определить лишь после консультаций с региональными властями, однако Минкультуры ориентируется на середину июля.