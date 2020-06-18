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Коронавирус 18 июня: какие симптомы COVID-19 у детей и когда откроют кинотеатры

, 09:42 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 18 июня: какие симптомы COVID-19 у детей и когда откроют кинотеатры
pixabay.com

К утру 18 июня в мире коронавирус обнаружен у  8 439 215 человек. Погибли 453 175  зараженных, вылечились 4 417 546. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

  • Врачи назвали четыре основных симптома коронавируса  у детей. Это лихорадка, кашель, диарея и рвота. Проблемы с легкими проявляются на более поздних стадиях заболевания, отметили специалисты. Педиатры также осмотрели 34 ребенка в возрасте от одного месяца до 12 лет.  18% пациентов болели в легкой форме, 82% – в умеренной.

  • Больше половины россиян являются бессимптомными носителями коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, их количество составляет до 60% в разные дни.  «И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», – пояснила Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».

  • Исследователи назвали фактор, который снижает эффективность масок от COVID-19. По словам экспертов, чем чаще человек кашляет, тем больше изделие пропускает через себя потенциально опасной для человека мокроты.

  • Минтранс рекомендовал пересекающим границу носить маски. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Согласно документу, сотрудники государственных контрольных органов, а также выезжающие из России или въезжающие в неё граждане должны носить средства индивидуальной защиты.

  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские дети, вероятно, вернутся в школы 1 сентября. В интервью на канале «Россия 1» руководитель ведомства отметила, что ситуация с коронавирусом является управляемой. Сейчас подготовлены специальные рекомендации по организации учебного процесса в учебных заведениях.

  • В Минкультуры рассказали, когда определят дату открытия кинотеатров. Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что точную дату возобновления работы кинотеатров можно будет определить лишь после консультаций с региональными властями, однако Минкультуры ориентируется на середину июля. 


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