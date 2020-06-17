В Минкультуры рассказали, когда будет определена дата открытия кинотеатров

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17 июня 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

кинотеатр, pixabay.com

В Министерстве культуры рассказали, когда будет определена дата возобновления работы кинотеатров. Ранее в среду, 17 июня, прошло совещание главы ведомства Ольги Любимовой с представителями киносетей.

В совещании, которое состоялось в онлайн-формате, также приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов и руководители крупных киносетей страны.

Любимова подчеркнула, что точную дату возобновления работы кинотеатров можно будет определить лишь после консультаций с региональными властями, однако Минкультуры ориентируется на середину июля.