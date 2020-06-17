Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Минкультуры рассказали, когда будет определена дата открытия кинотеатров

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минкультуры рассказали, когда будет определена дата открытия кинотеатров
кинотеатр, pixabay.com

В Министерстве культуры рассказали, когда будет определена дата возобновления работы кинотеатров. Ранее в среду, 17 июня, прошло совещание главы ведомства Ольги Любимовой с представителями киносетей.

В совещании, которое состоялось в онлайн-формате, также приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов и руководители крупных киносетей страны.

Любимова подчеркнула, что точную дату возобновления работы кинотеатров можно будет определить лишь после консультаций с региональными властями, однако Минкультуры ориентируется на середину июля. 

ЕТ

В мире

Президент США находится перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление

Президент США находится перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление

Буквально вчера президент США Дональд Трамп официально подписал указ о реформировании полицейской системы. Правда он не стал идти на поводу у многих протестующих и бунтарей, и не расформировал данный институт правоохранителей. Но зато теперь удушающие приёмы при задержании полностью запрещены.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью