Какое кино нам покажут после пандемии

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11 июня 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией «Роскино», проходит с 8 по 15 июня в режиме онлайн. В рамках дискуссий продюсеры из разных стран и представители национальных кинокомиссий обсуждают последствия эпидемии коронавируса для индустрии кино.

В Москве ограничения на съемки сняты с 9 июня. При этом рекомендации Роспотребнадзора предписывают участникам кинопроцесса обязательное измерение температуры, использование антисептиков, ношение масок, дезинфекцию помещений, а также запрет на одновременное нахождение всей группы на площадке.

На первой дискуссии, проведенной в формате онлайн-конференции, обсуждались условия, при которых возможно возобновление съемок. По мнению президента Международной ассоциации кинокомиссий Джесс Коноплии, главным в настоящий момент является, во-первых, обеспечение безопасности на площадках, а во-вторых, вопрос страхования убытков в связи с вынужденной приостановкой производственного процесса.

Сроки возвращения к привычному режиму зависят от ситуации в каждой стране. Так, в Исландии, где распространение инфекции практически прекратилось, съемки возобновились уже несколько недель назад, а в США возвращение на съемочные площадки планируют лишь к осени.

Оказалось, что Франция является в настоящий момент едва ли не единственной страной, в которой существует государственная система страхования в связи с приостановкой съемок из-за карантина. Вопрос страхования стал одним из главных в обсуждении.

Практически все страны в настоящее время сосредоточены на возобновлении производства национальных проектов.

«Страны будут фокусироваться на национальном кино в прокате в первую очередь, зарубежным релизам будет сложнее, – Но, во-первых, зарубежные релизы возможны. Во-вторых, российские проекты успешно продаются на телеканалы и VOD-платформы. В сегодняшних условиях для менее масштабных проектов онлайн-премьера привлечет более широкую аудиторию. Сегодня онлайн-кинотеатры – это новый прокат», – рассказала директор «Роскино» Евгения Маркова.

По ее словам, за последние несколько лет сборы отечественных фильмов в международном прокате выросли втрое, в 2019 году более 90 проектов вышли в зарубежных кинотеатрах. Причем речь идет не только о кинотеатральном прокате. Количество стран, где присутствует российский контент, выросло с 23 до более 120 за последние четыре года.