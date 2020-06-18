Правозащитник объяснил, какие условия ждут Ефремова в разных видах колонии

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18 июня 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Михаил Ефремов, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал об условиях, на которые после устроенного ДТП может рассчитывать актер Михаил Ефремов.

«В колонии-поселении заключенные могут спокойно себя чувствовать … Кроме того, принципиальная разница в том, что в поселении больше свиданий, звонков — связь с родными более тесная. Есть возможность ходить на работу, но там она не обязательна. А в колонии общего режима работа обязательна», - уточнил он.

Мельников отметил, что в СИЗО есть свой изолированный блок и заключенные ходят в спецодежде с бейджиками, также их водят на различные работы – от уборки до дежурства по кухне. По его словам, в одном регионе могут быть современные колонии, а в других не все так «благосклонно».

Ранее Диана Арбенина резко отреагировала на устроенное Ефремовым смертельное ДТП.