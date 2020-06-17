Диана Арбенина отреагировала на устроенное Ефремовым ДТП: «В этой истории ужасно все и ужасны все»

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17 июня 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Диана Арбенина, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина прокомментировала ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель второго транспортного средства Сергей Захаров.

«В этой истории ужасно все и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг, и как следствие человека. Семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери. Толпа журналистов, выполняющих свою работу. Те, кто видел, что происходит с Мишей, и ничего не делал, и те, кто с ним пил», - высказала она.

Арбенина добавила, что не будет бросать камни в актера, поскольку считает его талантливым. По ее словам, она не будет оправдывать пьянство Ефремова, но пожалеет его, также как и «ополоумевших родственников убитого». Певица добавила, что вся ситуация для нее мерзкая, но особенно «отвратно» отсутствие милосердия и двойные стандарты.

«А мы с вами сами-то без греха? Мы никогда напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП? И может быть, мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем», - резюмировала она.

Ранее сын актера Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова.