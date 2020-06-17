Адвокат о наказании Михаила Ефремова: «Никаких элитных колоний, звездных изоляторов не будет»

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17 июня 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Михаил Ефремов, Nadir Muratov/globallookpress.com

Адвокат Тимур Маршани рассказал, на какие условия может рассчитывать актер Михаил Ефремов после решения суда. Эксперт опроверг мнения своих коллег о том, что виновнику смертельного ДТП предоставят «щадящий режим».

«Никаких элитных колоний, звездных изоляторов не будет. Ефремов совершил особо тяжкое преступление. Суд может пойти на снисхождение при особых обстоятельствах, найти смягчающие вину факторы, но все это перекрывается наличием алкогольного опьянения. Частично помочь Ефремову может полное раскаяние, желание загладить свою вину путем компенсации морального вреда и материального ущерба», - высказал он.

Маршани считает, что Ефремова отправят в колонию общего режима, где он будет отбывать полноценное наказание. По его словам, при вынесении приговора будет учитываться манера вождения, наличие у него штрафов и другие объективные показатели. Он добавил, что актера могут отправить в любой регион для отбывания наказания: «Все зависит от режима — общий, строгий, особый».

Ранее адвокат Жорин рассказал о судьбе Ефремова в суде.