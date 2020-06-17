Адвокат Жорин рассказал о разделе имущества Прилучного и Муцениеце

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17 июня 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал раздел имущества Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые официально расторгли свои отношения 15 июня. Отмечается, что экс-супруги на судебное заседание не явились.

Павел Прилучный будет жить в загородном доме, за который продолжит выплачивать ипотеку в размере 115 миллионов рублей. При этом Агата Муцениеце переехала в московскую квартиру недалеко от метро «Речной вокзал». Кроме того, есть информация, что актрисе достался «Мерседес» класса люкс, пишет teleprogramma.pro.

«Стоимость ипотеки, конечно, все меняет. И становится понятным, почему Павел оставил Агате квартиру. Ну, а вообще, теоретически, все зависит от стоимости дома и квартиры. … дом стоит в три раза дешевле, чем квартира, или, наоборот, то судом принимается решение делить каждый объект по одной второй. Или суд может присудить, чтобы один из супругов выплатил одну часть стоимости квартиры, что не всегда возможно», - высказал адвокат, отметив, что такое происходит, когда супруги не могут договориться.

Жорин добавил, что при отсутствии брачного контракта все имущество делится поровну. По его словам, в семейных спорах крайне редко договариваются при делении имущества.