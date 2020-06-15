Источники утверждают, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

В понедельник источники заявили, что известные российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись. Ранее сообщалось, что пара, воспитывающая двоих детей, приняла решение разойтись.
Согласно информации "Пятого канала", суд вынес решение о расторжении брака без участия Муцениеце и Прилучного, поскольку актеры не явились на заседание.
Отмечается также, что помощница Агаты Муцениеце подтвердила изданию "СтарХит" сообщения об официальном разводе знаменитостей.
Агата и Павел пока никак не прокомментировали эту информацию.