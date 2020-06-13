Муцениеце и Прилучный обратились к друг другу с благодарностью

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13 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российская актриса Агата Муцениеце написала пост благодарности своему звёздному супругу Павлу Прилучному. Известно, что пара официально объявила о своем разводе в конце февраля.

«Сегодня "день спасибо". И я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что действительно могу любить другого человека», - поделилась Агата в stories Instagram, отметив аккаунт актера.

Кроме того, Павел Прилучный поблагодарил Агату за детей, разместив в stories совместную фотографию Тимофея и Мии. Сейчас артист вместе с наследниками проводит время в Санкт-Петербурге. Там стартовали съемки фильма о Михаиле Девятаеве, в котором он играет главную роль.

Ранее сообщалось, что 15 июня Павел Прилучный и Агата Муцениеце не появятся на собственном разводе в суде.