Домработница Михаила Ефремова рассказала о плохом состоянии артиста

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17 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Актер Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Домработница Михаила Ефремова, который в настоящий момент находится под следствием по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, ответила на вопрос журналистов о состоянии актера.

Вышедшая на балкон женщина рассказала представителям СМИ, что артист заметно похудел и сильно переживает. По словам домработницы, актер чувствует себя плохо, последние дни мало ест и часто вызывает скорую помощь.

Известно, что на сегодня запланирован допрос Михаила Ефремова сотрудниками следственных органов.

Ранее в среду сообщалось, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу людей, поддержавших Ефремова после аварии с его участием. Соответствующий пост Губерниев разместил в своем Telegram-канале.