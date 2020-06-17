Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Домработница Михаила Ефремова рассказала о плохом состоянии артиста

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Домработница Михаила Ефремова рассказала о плохом состоянии артиста
Актер Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Домработница Михаила Ефремова, который в настоящий момент находится под следствием по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, ответила на вопрос журналистов о состоянии актера.

Вышедшая на балкон женщина рассказала представителям СМИ, что артист заметно похудел и сильно переживает. По словам домработницы, актер чувствует себя плохо, последние дни мало ест и часто вызывает скорую помощь.

Известно, что на сегодня запланирован допрос Михаила Ефремова сотрудниками следственных органов.

Ранее в среду сообщалось, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу людей, поддержавших Ефремова после аварии с его участием. Соответствующий пост Губерниев разместил в своем Telegram-канале.

ДЦ

Экономика

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

Минфин США сообщил, что Россия в апреле 2020 года увеличила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 80% - до 6,85 млрд долл. Эксперты предполагают, что российский ЦБ наращивает вложения в госбумаги, надеясь на скорый рост доходности американских облигаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью