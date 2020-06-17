Губерниев изучил мнения людей, поддерживающих Ефремова после пьяного ДТП, и раскритиковал

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Губерниев, фото АГН, globallookpress.com

Спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу людей, поддерживающих актера Михаила Ефремова, обвиняемого за смертельное пьяное ДТП.

Ефремов находился за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в центре Москвы врезался в автомобиль-фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Родственники Захарова требуют максимально наказать Ефремова, посадить на 12 лет. От предложенной материальной помощи артиста семья Захарова отказалась.

Ефремова поддержали Маша Шукшина, Рената Литвинова. Иван Охлобыстин назвал "пьяным бараном", но тоже заступился за самого лучшего друга, считая, что он тоже погиб.

Губерниев пишет в своем Телеграм-канале по этому поводу "С интересом читаю мнения от разных людей о трагедии с участием артиста Ефремова! Тут и коллектив "Современника", и Маша Шукшина, коллеги, вся либеральная интеллигенция, режиссеры, жрецы, жнецы, да на дуде игрецы! И никто же не сказал общественности, что нельзя, что преступно так пить и садиться за руль".