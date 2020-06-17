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Адвокат признался, что Ефремов хотел отправиться в СИЗО

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Адвокат признался, что Ефремов хотел отправиться в СИЗО
Михаил Ефремов. Фото: кадр из видеообращения

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер «категорично хотел», чтобы его отправили в СИЗО в качестве меры пресечения. Пашаев признался, что артист «места себе не находит» из-за случившегося.

«Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», - заявил адвокат.

Пашаев рассказал, что Ефремов «морально очень страдает». Он также отметил, что актера до сих пор не обследовали врачи. Адвокат выразил сожаление, что ежегодно из-за пьянства за рулем в стране гибнут тысячи людей, но виновные не всегда оказываются наказаны.

АБ

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