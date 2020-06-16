Коронавирус 16 июня: испытание вакцины на людях близко, как и вторая волна заболеваемости в России

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 8 161 691 человек. Погибли 441 165 инфицированных, вылечились – 4 241 282.

В России на днях начнутся испытания отечественной вакцины от коронавируса на людях. Приступить к этому можно будет сразу после того, как у военных-добровольцев закончится двухнедельная изоляция. В Министерстве обороны отметили, что за здоровьем всех участников испытания пристально наблюдают медики, у добровольцев каждый день берут ряд анализов.

Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что с течением времени коронавирусная инфекция COVID-19 будет становиться все более заразной. Также он назвал вероятность второй волны заболеваемости в России. «Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», – заявил специалист. Он добавил, что вторая волна в России будет с вероятностью в 100%, так как инфекция «вообще никуда не денется». Альтштейн предполагает, что вторая волна в стране начнется осенью.

Зарубежный диетолог Алехандро Кановас назвал продукты питания, помогающие защитить легкие человека от вирусов, в том числе от COVID-19. Кановас рекомендовал есть цельный рис. Он улучшает функционирование микробиоты кишечника, которая укрепляет иммунитет и влияет на работу легких. Также специалист посоветовал включить в свой рацион богатые витамином Е оливковое масло, авокадо и грецкие орехи, говорится в процитированной публикации.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов Победы в регионах. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что принятие решений по данному вопросу является прерогативой глав регионов, поскольку им «на местах» виднее, как обстоят дела.