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Росстат раскрыл новые данные о смертности от COVID-19 в России

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Росстат раскрыл новые данные о смертности от COVID-19 в России
Фото: соцсети

Данные Росстата о смертности в России в апреле 2020 года отличаются от показателей, предоставленных ранее правительством РФ в оперативном режиме. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, различие связано с тем, что в отдельных регионах страны органы ЗАГС в связи с карантином не вводили данные в систему единой государственной регистрации записей актов гражданского состояния.

Согласно подсчетам Росстата, число умерших в апреле этого года оказалось по-прежнему меньше показателя апреля 2019 года (153 867 человек). По данным ведомства, в этот период в РФ умерли 149 468 человек, оперативные данные правительства ранее говорили о смерти 147 167 россиян.

В соответствии с оценками Росстата, отличаются и данные о количестве тех, кто умер в апреле, будучи зараженным коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, COVID-19 привел к смерти 1660 человек. Ранее власти говорили о 1675 случаях.

Отдельную группу составили те, кто умер, будучи зараженным коронавирусом, от другого заболевания. Ранее власти говорили о 1038 таких случаях. По статистике Росстата, их оказалось 1052, из которых - в 435 случаях COVID-19 выступил катализатором уже имевшейся болезни, а еще в 617 не имел на нее никакого влияния.

Лидером по числу умерших в ходе пандемии, как и предполагалось, оказалась Москва. В столице 805 человек умерли непосредственно от коронавируса и еще 756 человек - от других причин, но при этом имели положительный тест на вирус.

На втором месте по числу смертей от новой инфекции оказалась Московская область - там непосредственно от коронавируса скончались 383 человека, еще в восьми случаях он выступил катализатором уже имевшейся болезни. На третьем месте - Санкт-Петербург, где, по данным Росстата, от коронавируса скончались 166 человек и еще 34 - от вызванного им обострения хронического заболевания.

Смерти от коронавируса не зарегистрированы в апреле в 23 регионах страны, расположенных почти во всех федеральных округах, в том числе это Белгородская и Орловская области, Карелия, Адыгея и Кабардино-Балкария. Это, скорее всего, может отражать не столько реальную картину смертности в отдельных субъектах, сколько задержку данных о них на уровне местных ЗАГСов.

Как отмечают эксперты, подобные неточности в месячных данных по смертности являются нормой для статистических ведомств не только в РФ, но и за рубежом.

АОл

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