Фармацевтике пандемия принесла хорошие доходы

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 июня 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Центробанке России говорят о стабилизации экономики, находящейся на пониженном уровне. Выводы были сделаны на основе анализа платежей в различных секторах экономики. Значительное отклонение от стабильного уровня наблюдается в туристической отрасли, добывающих секторах, нефтегазовой промышленности. Несколько лучше выглядит ситуация с металлургией. Тем не менее резкое снижение производства автомобилей повлекло за собой сокращение инвестирования отрасли. Ухудшение динамики платежей можно заметить и в сфере строительства.



В условиях текущего кризиса в выигрыше оказались владельцы интернет-платформ по организации конференц-связей, сервисы цифрового телевидения и развлекательной компьютерной индустрии.



Основные доходы организации IT-сферы получают за счёт разработок программного обеспечения. Заказчиками цифровой продукции выступают финансовые, торговые и транспортные компании. Сфера IT будет набирать популярность в дальнейшем, так как удалённая форма работы позволяет многим компаниям не останавливать свою деятельность в период карантина.



Единственной отраслью, которая не пострадала в условиях пандемии, оказалась фармацевтика. Рост денежных поступлений только за первую половину июня составил на 18,7% выше обычного. Фармацевты увеличили производство лекарственных препаратов и защитных средств.



