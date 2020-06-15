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Фармацевтике пандемия принесла хорошие доходы

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фармацевтике пандемия принесла хорошие доходы

В Центробанке России говорят о стабилизации экономики, находящейся на пониженном уровне. Выводы были сделаны на основе анализа платежей в различных секторах экономики. Значительное отклонение от стабильного уровня наблюдается в туристической отрасли, добывающих секторах, нефтегазовой промышленности. Несколько лучше выглядит ситуация с металлургией. Тем не менее резкое снижение производства автомобилей повлекло за собой сокращение инвестирования отрасли. Ухудшение динамики платежей можно заметить и в сфере строительства.

В условиях текущего кризиса в выигрыше оказались владельцы интернет-платформ по организации конференц-связей, сервисы цифрового телевидения и развлекательной компьютерной индустрии.

Основные доходы организации IT-сферы получают за счёт разработок программного обеспечения. Заказчиками цифровой продукции выступают финансовые, торговые и транспортные компании. Сфера IT будет набирать популярность в дальнейшем, так как удалённая форма работы позволяет многим компаниям не останавливать свою деятельность в период карантина.

Единственной отраслью, которая не пострадала в условиях пандемии, оказалась фармацевтика. Рост денежных поступлений только за первую половину июня составил на 18,7% выше обычного. Фармацевты увеличили производство лекарственных препаратов и защитных средств.

ПВ

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