Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 8 248 новых случаев заражения COVID-19

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 8 248 новых случаев заражения COVID-19
лаборатория, Fredrik Sandberg/Tt

В России количество случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки составило 8 248. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за 24 часа в 82 регионах Российской Федерации. У 2 950 заболевших нет каких-либо клинических проявлений болезни.

В оперштабе во вторник, 16 июня, уточнили, что с начала пандемии коронавируса нового типа на территории России в общей сложности выявили 545 458 случаев заболевания в 85 регионах.

ЕТ

Общество

ЦИК не будет приглашать международных наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ

ЦИК не будет приглашать международных наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что присутствие международных наблюдателей в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции не предусмотрено законодательством.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью