В России за сутки выявили 8 248 новых случаев заражения COVID-19

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16 июня 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Fredrik Sandberg/Tt

В России количество случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки составило 8 248. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за 24 часа в 82 регионах Российской Федерации. У 2 950 заболевших нет каких-либо клинических проявлений болезни.

В оперштабе во вторник, 16 июня, уточнили, что с начала пандемии коронавируса нового типа на территории России в общей сложности выявили 545 458 случаев заболевания в 85 регионах.