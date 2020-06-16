Ученые объяснили, почему дети лучше переносят COVID-19

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16 июня 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

измерение температуры ребенку, pixabay.com

Ученые из Оксфордского университета провели исследование и пришли к выводу, что дети действительно лучше справляются с коронавирусом нового типа. Специалисты объяснили, почему так происходит.

По мнению экспертов, дети успешнее взрослых борются с COVID-19 из-за того, что их организм "приучен" сражаться с вирусами. Профессор Джон Белл из Оксфордского университета отметил, что в юном возрасте простуды – частое дело, а это значит, что Т-клетки лучше подготовлены к борьбе с коронавирусами.

Иммунная система взрослых реагирует на заболевания иначе, поскольку они болеют в год в среднем не чаще четырех раз, а дети – около двенадцати.