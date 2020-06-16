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Ученые: к октябрю в США коронавирус может унести жизни более 200 тысяч человек

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ученые: к октябрю в США коронавирус может унести жизни более 200 тысяч человек
анализ крови, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

Ученые из Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон провели исследование и сделали вывод, что к октябрю количество жертв COVID-19 в США может превысить 200 тысяч человек.

Специалисты полагают, что к октябрю 2020 года коронавирус нового типа унесет жизни 201 129 американцев. Отметим, что в последнее время в США наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности. Наиболее тяжелая ситуация в настоящий момент во Флориде и в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах в общей сложности выявлено более 2,1 миллиона случаев заболевания, скончались 116 тысяч пациентов.

ЕТ

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