«Несчастный ребенок с алчными и бессовестными родителями», сын Рудковской снялся в ролике о поправках в Конституцию

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15 июня 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Семейство Яны Рудковской и Евгения Плющенко не раз упрекали в слишком большом желании доказать свою любовь в нынешней российской власти. А теперь родителя еще и втянули в это сына, заставив Гнома Гномыча сняться в ролике о поправках в Конституцию.

«И правда - снялись вы, а стыдно нам....», «Есть такая профессия - родину продавать», «Яна, надо было на стол влезть, для пущей убедительности. Ну это же стыдоба. Неужели Вам денег не хватает на достойную жизнь?», - комментируют ролик подписчики звездной пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 15 Июн 2020 в 12:19 PDT

Многие блогеры тут же обвинили пару в корысти и завалили вопросами, сколько же они получили денег за публичную агитацию.

«Цена контракта на создание эмблемы, слогана, 30 роликов и 10 динамических заставок составила 35,8 млн рублей Мы стесняемся спросить, а чета Плющенко тоже из этих денег оплачена?», - интересуетс канал "Беспощадный пиарщик".

«Несчастный ребенок с алчными и бессовестными родителями», - влез в полемику и Алексей Навальный, за что Рудковская назвала его «идиотом».

«После выхода ролика, в Telegram-каналах появились слухи, что звездной семье заплатили крупную сумму денег. Но, смеем вас уверить, Рудковская не взяла ни копейки и приняла участие в ролике, так как дружит с политической верхушкой страны и разделяет их взгляды», - считает Канал «Курятник».Последняя версия нам кажется более правдоподобной.