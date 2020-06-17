Пародия на ролик Рудковской и Плющенко о Конституции получилась гораздо популярнее оригинала, а образ фигуриста «особенно удался»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Пародия на ролик Яны Рудковской и Евгения Плющенко с их сыном про поправки в Конституцию набрала в десятки раз больше просмотров и лайков, чем агитационный первоисточник.

Видео снял стендапер Евгений Соболев и ему особенно удался образ фигуриста, у которого в первоначальном ролике, который зрители захейтили, практически и нет слов.

«Благодаря этому ролику Плющенко стал тренером сборной России, а вы смеетесь», «Плющенко прямо один в один получился», «Это тот случай, когда пародию посмотрел, а оригинал ещё не видел. Да и особо не интересно», «Плющенко здесь более убедителен, чем в оригинале», - пишут в комментариях зрители.