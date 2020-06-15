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В России за сутки умерли 143 пациента с COVID-19

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки умерли 143 пациента с COVID-19
фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России скончались 143 пациента с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в понедельник, 15 июня.

«За последние сутки подтверждено 143 летальных случая... За весь период по России умер 7091 человек … полностью выздоровели 4 489 человек», - уточнили в ведомстве.

При этом за последние сутки в Москве от COVID-19 умерли 53 человека, в Санкт-Петербурге - 38, в Московской области - 12.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 8 246 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.

БА

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