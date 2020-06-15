Врач-эндокринолог назвала частое осложнение после коронавируса

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15 июня 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: медик, pixabay.com

Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о частом осложнении у переболевших новой коронавирусной инфекцией пациентов. По ее словам, у многих вне зависимости от погоды сохраняется озноб, сообщает kp.ru.

«Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», - пояснила она.

Павлова отметила, что еще не существует какой-то специальной терапии от избавления таких недугов. По ее словам, причиной озноба является спазм кровеносных сосудов, когда частично нарушается кровообращение. Она рекомендует пить теплый травяной чай или теплую воду с сезонными ягодами, например, с малиной, а вот алкоголем лучше не злоупотреблять.

«Закаливание предполагает резкую смену температуры. Такая смена стимулирует дополнительный синтез гормона кортизола, что может ослабить надпочечники, иммунную систему, и человек рискует легко подцепить любую другую инфекцию. Так что в этот период точно нельзя заниматься закаливанием», - добавила она, призвав потерпеть пару месяцев.