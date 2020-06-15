В России за сутки выявили 8 246 случаев заражения коронавирусом

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15 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

За сутки в России зарегистрировали 8 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что за минувшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом нового типа были выявлены в 83 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе подчеркнули, что у 2 832 инфицированных нет каких-либо клинических проявлений болезни.

Напомним, с начала пандемии на территории России выявили 537 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.