В России за сутки выявили 8 246 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 8 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
Уточняется, что за минувшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом нового типа были выявлены в 83 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе подчеркнули, что у 2 832 инфицированных нет каких-либо клинических проявлений болезни.
Напомним, с начала пандемии на территории России выявили 537 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.