В Техасе и Калифорнии резко выросло число заражений COVID-19

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15 июня 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Waltraud Grubitzsch/ZB

В американских штатах Техас и Калифорния значительно выросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник местные департаменты здравоохранения.

В Калифорнии количество инфицированных увеличилось более чем на 3,2 тысячи за прошедшие 24 часа, в Техасе – на 1,8 тысяч.

На территории Техаса основные вспышки заражения COVID-19 выявлены в тюрьмах и на мясокомбинатах. Уточняется также, что резкое увеличение заболеваемости произошло из-за мероприятий конца мая, которые были посвящены Дню поминовения. После этого жители штата участвовали в массовых протестах против жестокости полицейских из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.