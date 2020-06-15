В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения COVID-19 из-за вспышки болезни на рынке

Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что очень высок риск дальнейшего распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке столицы Китая.
В минувшую субботу рынок "Синьфади" временно закрыли из-за того, что эпидемиологическое расследование выявило COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, а уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения был повышен до II.
Власти намерены принять самые решительные меры, а также протестировать людей, проживающих в очаге заражения и соседних районах.