В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения COVID-19 из-за вспышки болезни на рынке

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15 июня 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что очень высок риск дальнейшего распространения коронавируса в городе из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке столицы Китая.

В минувшую субботу рынок "Синьфади" временно закрыли из-за того, что эпидемиологическое расследование выявило COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, а уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения был повышен до II.

Власти намерены принять самые решительные меры, а также протестировать людей, проживающих в очаге заражения и соседних районах.