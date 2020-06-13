Снова нездорово. Коронавирус опять появился в Китае

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13 июня 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

49 заболевших Covid-19 выявили недавно в Пекине. Опасную инфекцию каким-то образом обнаружили на доске для разделки лосося. Всё произошло в районе огромного рынка «Синьфади».

Почти 2000 местных работников находятся в карантине. Их уже проверили на выявление коронавируса. В пределах рынка, благодаря решению властей, был создан военный оперативный штаб. Официально введено военное положение. «Синьфади» является ещё одним крупным рынком, где работают тысячи китайцев. Общее количество торговцев может достигать 10 000 человек. Военные и учёные изо всех сил трудятся над выявлением источника новой инфекции. Информации пока поступает очень мало. Вероятнее всего, нас ждут очередные тайны и секреты, умалчиваемые правительством Си Цзиньпина.

В интернете уже начинают обсуждать возможную версию появления коронавируса в пределах «Синьфади». Звучат предположения об умышленно подброшенных заражённых материалах. Не стоит забывать, что истинное происхождение Covid-19 ещё до сих пор не выявлено. Существует множество разных теорий. Синофобы считают, что вирус мог быть придуман китайскими властями. Америкофобы утверждают про разработки США. Но есть и теория о распространении опасной «химеры» руками неизвестных террористических организаций. Никто не отменял тот факт, что террористы могли умышленно подбросить вирус, как недалеко от Уханьского рынка, так и в пределах «Синьфади».