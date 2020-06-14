Леонид Рошаль отреагировал на гуляющих без масок россиян

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14 июня 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Рошаль, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Отменять масочно-перчаточный режим пока рано. Таким мнением в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" поделился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво", — заявил он.

Ранее Михаил Мурашко подчеркнул, что масочный режим все равно должен сохраняться, поскольку коэффициент репродукции вируса «плавающий».

Президент Владимир Путин оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, страна выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями.