Глава Минздрава РФ: Снимать карантинные мероприятия рано

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13 июня 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России может появиться сразу несколько вакцин от коронавируса одновременно, но снимать карантинные мероприятия еще рано.

Об этом глава ведомства сказал в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что пока масочный режим все равно должен сохраняться, поскольку коэффициент репродукции вируса «плавающий». К тому же зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса.

«Говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах.», – сказал Мурашко.

Он также отметил, что «спокойная ситуация по коронавирусу наблюдается более чем в 20 регионах».