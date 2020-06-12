Мурашко: Спокойная ситуация по коронавирусу наблюдается более чем в 20 регионах

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12 июня 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

В России более 20 регионов, где наблюдается спокойная ситуация по коронавирусу. В их число входит Москва. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава отметил, что «21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных эпидемиологический процесс течет».

Говоря о том, в каких регионах ситуация выглядит наиболее благополучной, Мурашко отметил несколько, но назвал, «в частности», Тюменскую область. Москву министр причислил к регионам, которые «дают хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших».

Мурашко добавил, что, несмотря на достаточно стабильную ситуацию, сейчас всем жителям России, в том числе и в благополучных регионах, следует соблюдать меры предосторожности.