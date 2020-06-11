Мурашко назвал недопустимые для профилактики коронавируса препараты

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11 июня 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

лекарства, фото: pixabay.com

Антималярийные препараты нельзя использовать для профилактики заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 июня в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других", - заявил Мурашко, отметив, что эти препараты рецептурные, выдаются только по назначению врача.

Названы самые популярные препараты в период самоизоляции.