Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

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14 июня 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Путин, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Владимир Путин оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, страна выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями.

«Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. И выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай бог, чтобы так и дальше было», - отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин добавил, что правительство и главы регионов работают как «одна команда». Глава государства сомневается, что кто-то из них мог сказать о «нецелесообразности» поручений кабмина или президента и отказаться их выполнять .

Ранее Путин впервые прокомментировал беспорядки в США,