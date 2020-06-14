Путин оценил ситуацию с массовыми протестами в США

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14 июня 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Путин, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые беспорядки, которые охватили города Соединённых Штатов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

«Президент говорит, что "надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы отвечают: "Да пошел ты подальше"», - высказал российский лидер в интервью телеканалу «Россия 1», отрывок из которого разместил журналист Дмитрий Смирнов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекращают «эру бесконечных войн». По его словам, Вашингтон перестанет вмешиваться в конфликты зарубежных стран, поскольку это не входит в обязанности американских военных.

Позже его слова оценил Владимир Соловьев.