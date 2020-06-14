В США завершают «эру бесконечных войн»: «Мы не мировые полицейские»

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14 июня 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Дональд Трамп, Oliver Contreras/globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не входит в обязанности американских военных.

«Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов», - пояснил он.

Трамп отметил, что США «завершают эру бесконечных войн». По его словам, разрешать «древние» конфликты в далеких странах – это не обязанность американских военных: «Мы не мировые полицейские». Однако президент не объяснил, какие именно государства он имеет в виду.