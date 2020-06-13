Трамп заявил, что признает поражение в случае проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что если проиграет выборы в ноябре, то признает поражение.
Американский лидер также отметил, что его наиболее вероятный соперник на выборах – трус, который «устраивает себе убежище в подвале, где бы ни находился, и не выбирается оттуда».
«Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами», – сказал Трамп, добавив, что «для страны будет печально», если выборы выиграет Байден.
Байден, в свою очередь, заявил, если Трамп проиграет выборы президента в ноябре, то наверняка попытается оспорить их результаты.