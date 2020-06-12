Посол США в Москве от имени Трампа поздравил россиян с праздником

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12 июня 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

посол США в Москве Джон Салливан, U.S. State Department/ZUMAPRESS.com

Американский посол в Москве Джон Салливан от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также народа страны утром в пятницу, 12 июня, поздравил всех граждан РФ с Днем России.

Салливан напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с момента подписания декларации о государственном суверенитете РСФСР. Посол подчеркнул, что власти США приветствуют демократические преобразования, которые Россия начала в конце XX века.

Джон Салливан также вспомнил о 75-летии Победы в войне, в которой, как он отметил, американцы и русские вместе противостояли общему злу.